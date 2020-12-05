Сегодня, 5 декабря, депутат Государственной Думы Николай Панков встретился с жителями Юбилейного, чтобы обсудить планировку и обустройство будущей зоны отдыха.

— Как и обещал ранее, удалось привлечь федеральные средства на парк в Юбилейном. Теперь необходимо разработать проект и пройти госэкспертизу, чтобы уже весной приступить к работам. Сегодня вместе обсудили предложения. Все они интересные – скейтпарк, зелёные зоны, детские и спортивные площадки, и даже фруктовый сад. Мнение жителей необходимо учесть, чтобы здесь было комфортно отдыхать каждому. Рад, что инициатива вызывает интерес, спасибо за это жителям. Все предложения по обустройству переданы в Институт урбанистики СГТУ, чтобы они были учтены при разработке проекта, – отметил Николай Панков.



