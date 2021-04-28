Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с общественным советом строительство ФОКота в Пугачеве. Новое спортивное сооружение появится в городе в рамках партийного проекта.

Накануне состоялся конкурс по выбору подрядной организации. В ближайшее время будет заключён контракт на выполнение работ по его строительству.

До 1 июля планируется завершить подготовку основания для установки спортивного оборудования.

ФОКот будет включать в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную игровые площадки, спортивные тренажёры, трибуны для зрителей. ФОКот будет построен на территории школы N13.

— За выполнение работ подрядная организация получает средства из бюджета. Поэтому за качеством будем следить вместе с жителями. Отмечу, за счёт федеральных средств уже закуплено современное оборудование. Важно в срок подготовить площадку. Здесь смогут бесплатно заниматься все жители, — сказал Николай Панков.

Напомним, в этом году физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа будут построены в Пугачеве, Вольске и посёлке Юбилейный в Саратове. Места для их установки Николай Панков обсуждал вместе с жителями.