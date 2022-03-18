-Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента! На одном дыхании и в ритме тысяч сердец звучат сегодня эти слова.

8 лет назад Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Это великий день, и сегодня саратовцы встречают его вместе с нашей великой страной.

Мы все вместе являемся участниками Великой истории Великой страны.

Главное для нашей страны — это мирное небо. Главное чтобы не было нацизма, чтобы люди не страдали от боли и унижений. И поэтому сегодня наши военнослужащие защищают мирное будущее для людей.

Мы вместе! С днём воссоединения Крыма с Россией!- написал в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков.