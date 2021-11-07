Оказание им помощи и защита в отстаивание их прав.

Именно жители оказали мне доверие. Буду открыто обсуждать проблемы и лично на встречах, и на моих страницах в Инстаграмм и Одноклассниках.

Это очень важно, для реализации проектов, ключевых для Балаковской агломерации. Буду просить Виталия Борисовича Ефимова. У него большой опыт в дорожно-транспортной сфере.

Среди этих проектов — строительство аэропорта, четырёхполосной дороги, обхода вокруг Пугачева. От качества дорожной инфраструктуры напрямую зависит экономическое развитие районов и области в целом.

И качество жизни людей. Продолжим постоянно взаимодействовать для более эффективного решения вопросов.

Володин прав — такой формат совместной работы одномандатников и списочников поможет решить больше конкретных проблем.