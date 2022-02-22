Главный вопрос сегодня на заседании Госдумы — ратификация договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Об этом сообщил депутат ГД Николай Панков.

-Вчера было принято историческое решение Президента РФ Владимира Путина о признании независимости этих народных республик. С такой просьбой обратились к нему депутаты Госдумы. Теперь необходимо сделать следующий шаг для мирного решения ситуации на Донбассе. И обеспечения безопасности жителей.

Это сейчас самое главное. Какой бы риторикой и санкциями ни пытались запугать нашу страну. Надо оставаться едиными в интересах мира и благополучия людей, — написал он.