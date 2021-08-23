Вопрос улучшения работы общественного транспорта актуален для всех крупных городов нашей области. Это отметил депутат Госдумы Николай Панков на своей странице в Инстаграм.

— Городской транспорт должен быть удобным для жителей. На прошлой неделе встретился с жителями окраины Северо-Западного микрорайона в Пугачеве. Жители рассказали, что в микрорайон не ходит общественный транспорт.

Вопрос улучшения работы общественного транспорта стоит не только в Пугачеве. Проблема актуальна для всех крупных городов нашей области. Перевозчики, которые по аукциону вышли на городской маршрут, должны добросовестно выполнять обязательства. Маршрут и расписание транспорта должны быть удобны людям, а не только перевозчикам.

Когда коммерсанты чувствуют, что нет конкуренции, страдает качество. Должен быть налажен контроль, в первую очередь со стороны местной власти. Обеспечить доступность транспорта — это функция власти. Условия перевозки людей должны быть комфортными и безопасными, — пишет Панков.

В комментариях к этому посту жители согласились с депутатом, рассказав о различных ситуациях в городах нашей области.

— Вместо ожидаемого комфортабельного автобуса — развалюха «Газель». Мест для багажа нет, стёкла не закреплены, с огромными щелями. Задняя дверь заблокирована сплошным рядом сидений. Около единственного выхода – чемодан, — рассказала о «качестве» междугородных перевозок жительница Балакова по имени Наталья.

— В поселок Пугачевский маршрут №6 с пятницы не ходит, как людям-то добираться до рынка, поликлиники? — пишет жительница Пугачева Светлана Лапшина.