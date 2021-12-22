Сегодня завершение осенней сессии Госдумы.

На итоговом заседании выступят руководители фракций. Предстоит заключительное чтение ряда законопроектов. Один из них очень важен для аграриев. Он направлен на повышение эффективности производства семян сортов сельскохозяйственных растений. На сохранение их чистосортности, урожайности.

В эту сессию принято много ключевых законодательных решений. Принят бюджет страны на ближайшие три года. Как всегда, важнейшим приоритетом было законодательное обеспечение инициатив Президента РФ Владимира Путина.

Политика нашего государства направлена на защиту и повышение благосостояния граждан. Принимаются новые меры поддержки семей с детьми, старшего поколения и трудящихся. Повышен минимальный размер оплаты труда. Все больше средств выделяется на здравоохранение, на развитие регионов, на важнейшие госпрограммы.

Во время сессии особое внимание уделял законопроектам, необходимым сельхозпроизводителям и жителям наших сёл. Некоторые уже приняты. В том числе, закон, позволяющий фермерам продавать продукцию на используемых ими землях. Также важные направления работы – сохранение плодородности почв, стабилизация цен на удобрения. И конечно, работаем вместе с районами, чтобы наша область получила больше средств на комплексное развитие сельских территорий и развитие мелиорации.

После завершения пленарного заседания — дальнейшая работа с жителями. Это посещение районов округа. Это и поздравление детей с Новым годом. Ёлка желаний — уже не первый год мероприятие, в котором принимаю участие.