В ходе отчета на заседании областной Думы губернатор области Валерий Радаев рассказал о том, что сделано для преодоления пандемии коронавируса и развитии системы здравоохранения.

Об этом депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— Главное сейчас — защитить интересы людей. Сохранить рабочие места, защитить их здоровье, обеспечить социальную поддержку. Губернатор приводит примеры, как регион смог выстоять в период пандемии. Низкий поклон за это врачам и волонтерам. Но отмечу — и позиция губернатора с самого начала была принципиальной. Он держит на контроле эффективность нашего здравоохранения. Это касается и создания новых койко-мест, и обеспечения больниц лекарствами, транспортом, кислородом.

Здесь надо сказать ещё об одной важнейшей инициативе Володина — обеспечение врачей жильем. Это помогает привлечь в область так необходимых сейчас специалистов, – пишет Панков.