Сегодня, 19 марта, депутат ГД Николай Панков рассказал о помощи жителям ДНР.

-Большой отклик получила публикация про КФХ Шиндина из села Каменка Пугачевского района. Напомню, наш земляк-аграрий Юрий Шиндин решил помочь жителям ДНР, своим армейским сослуживцам, людям, которые восемь лет живут под постоянными обстрелами. И отправил груз с гуманитарной помощью на Донбасс. В начале недели Камаз предприятия выехал из Пугачева. Грузовик был наполнен необходимыми для жителей продуктами питания – мукой, крупами, сухим молоко, печеньем и др.

Рассказываю, как обстоят дела. Гуманитарный груз доставлен в Херсон. Камаз Шиндина возвращается в Россию. Желаю лёгкой дороги.

Семья Шиндиных — люди неравнодушные и с большим сердцем. Достойный пример помощи людям и вклад в общую победу, — написал он.