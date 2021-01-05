Сегодня, 5 января, депутат ГД Николай Панков празднует 56-летие.

Он родился в деревне Кавлей, закончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, Поволжскую академию госслужбы.

С 1992 года работал в администрации Саратова, областной думе, органах исполнительной власти. Трудился главой секретариата вице-губернатора правительства области, был координатором “Молодой гвардии” в ПФО.

В 2005 году стал депутатом Саратовской областной думы, в 2007 — депутатом Госдумы пятого созыва, в 2011 — шестого, в 2016 — седьмого.

Сейчас является секретарем Саратовского регионального отделения “Единой России”.

А еще сегодня отмечает 56-летие депутат Саратовской городской думы Олег Комаров. Он закончил Саратовский техникум электронных приборов имени Яблочкова, Саратовский политехнический институт, Московский государственный университет коммерции, Саратовскую государственную академию права

Работал токарем на “Тантале”, главным государственным налоговым инспектором Волжской районной налоговой инспекции Саратова.

Сейчас является президентом Ассоциации ТПГ “Славянский мир”, директором ОАО “Саратов-Волгоэлектромонтаж”, руководителем исполкома федерации бокса Саратовской области.

Депутат Саратовской городской думы 2-5 созывов.