Дорогие земляки, поздравляю вас с 85-летием нашей области!

Родной край занимает особое место в наших сердцах. Мы гордимся его историей и уникальной природой, памятниками архитектуры и достижениями людей. Нам дороги старинные улицы Вольска и современные предприятия Балаково, яблоневые сады Хвалынска и хлебное золото пугачевских полей.

Именно с нашей области начинается Россия: от Озинок, Дергачей, Перелюба и других районов. В ней есть бескрайние степи, густые леса, меловые горы и великая русская река Волга. Но главное, безусловно, люди, которые создавали историю нашей области. И эту историю мы продолжаем создавать вместе. Родной край объединяет представителей разных культур и вероисповеданий в стремлении трудиться и делать лучше жизнь в наших городах и сёлах.

От всей души поздравляю вас с юбилеем основания области. Вместе продолжим реализацию проектов по развитию наших районов. Предстоит еще многое сделать с вашей поддержкой и участием. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!