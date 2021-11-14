Друзья, спасибо всем за добрые слова и пожелания.

Очень приятно их читать. Ваша поддержка даёт стимул как можно скорее вернуться к активной работе. Докладываю о своём самочувствии. Температура в норме, как и в предыдущие дни. В начале недели температура разово поднялась до 37,8. Других симптомов заболевания не было. Анализ крови показал, что инфекция в организме действительно есть: показатели белка были повышены в 10 раз. Сейчас этот показатель пришёл в норму. Также получил уже два отрицательных ПЦР-теста.

Думаю, что такое легкое течение болезни проходит из-за вовремя пройденной вакцинации от коронавируса. Инфекция в организм все же проникла, но иммунитет, который выработался после прививки, помог быстро ее победить. И не дал нанести серьёзный вред здоровью.

Надеюсь в ближайшее время выйти с больничного и продолжить работать в полноценном режиме.

Всем хорошей и продуктивной недели!