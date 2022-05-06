Благодаря дополнительным средствам, полученным областью, будут отремонтированы как дороги между районами, так и внутрирайонные дороги.

Это отметил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

-Уже проблемные участки, о которых говорили жители на встречах. На многих дорогах побывали вместе. Благодаря 8 млрд руб. дополнительного финансирования, ряд проблем решится уже в этом году.

В том числе, это ремонт дорог, напрямую соединяющих районы. Таких, как Балаково-Духовницкое, Озинки-Перелюб, Пугачев-Перелюб. Не придется тратить полдня, чтобы в объезд добраться из одного района в другой. Это и востребованные у жителей дороги, соединяющие сёла. Например, Вольск-Черкасское-Калмантай, Царевщина-Барнуковка – Куриловка-Елховка в Балтайском и Вольском районах, Базарный Карабулак-Вязовка-Садовка в Базарно-Карабулакском и Воскресенском районах.

Очень важны и внутрирайонные дороги Белогорное – Апалиха – Заветное – Богатое, Покровка-Белогорное в Вольском районе, автоподъезд к селу Новая Елюзань в Балаковском районе.

Все вопросы, связанные с ремонтом, должны быть на контроле депутатов от «Единой России» вместе с общественными советами. Еще раз напомнил об этом на встрече, которая прошла вчера в Правительстве области.