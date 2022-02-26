На проходящей отчетно-выборной Конференции регионального отделения партии «Единая Россия» подвели итоги тайного голосования выборов Секретаря Саратовмкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Делегаты Конференции предложили кандидатами на пост Секретаря депутата Годумы Николая Панкова и депутата Саратовской городской думы Юрия Ерофеева.

По итогам голоса распределились следующим образом Николай Панков 112 голосов и Юрий Ерофеев 9 голосов.

«Спасибо большое за оказанное доверие . Это большая ответственность. Мы намерены и дальше отстаивать интересы людей, быть всегда с ними в диалоге», — отметил Николай Панков.