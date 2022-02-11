Без обид, такого жёсткого разговора о снежном хаосе ждали все.

Расставленные акценты председателем Госдумы Вячеславом Володиным справедливы и точны.

Непосредственные выдумщики снежных заносов сами попали под лавину критики. Подчиненные и советники мэра ещё раз продемонстрировали только свой непрофессионализм и безответственность. И здесь дело не в чинах. А в безразличии к жителям города и самому Михаилу Исаеву, который их назначил.

Такое отношение — это даже не просчёт, а нежелание работать. Хотя есть все возможности. И наличие всей линейки уборочной техники. Она есть, мы это видим каждое утро. Когда бравая тройка, как они её называют мехкрыло, идёт по городу. Только они едут друг за другом в один ряд. Везде натыканы машины. И этому мехкрылу ничего не остаётся, как создавая пробки, тянуться друг за другом в одну нитку. Вместо ширины захвата трех снегоочистительных машин. Но зато с гордо мигающими маячками. Далее они наносят ещё один вред — забрасывают тротуары. Которые замерзают и становятся непроходимыми и опасными для граждан. А замороженные за ночь глыбы препятствуют их уборке.

Абсурдность ситуации и непрофессионализ руководителей МУПов по уборке города виден на простом примере.

С Волжского района снег возили на полигон складирования в Заводской район. А это за день машина успевала всего один-два рейса. Эту проблему пришлось озвучить как куратору за Волжский район. Почему нельзя было технику передать в районы раньше? Почему нельзя летом позаботиться о ближайших местах складирования снега?

Ведь в городе столько свободных мест для временного складирования. Это и территории, где было ветхое и аварийное жилье. 294 дома уже расселены. В центре города огромная площадь старого аэропорта. Она и заасфальтированная, и свободная, и огромная. Да взяли бы, к примеру, использовали стоянки — они все равно засыпаны и к ним не проехать жителям. Так как машины со двора тронуть не могут.

Всего несколько дней прошло, как передали технику в районы. Каждый уже нашёл до 5 мест складирования. Вопросы нехватки водителей на уборочную технику и дворников не решишь за один день. Этим нужно заниматься в течении года, постоянно.

У мэра, конечно, не хватает времени на все. А те, кому он доверил уборку, ему не помощники. Это гири, причём дорого стоящие, опутавшие его и живущие в свое удовольствие. А страдают жители.