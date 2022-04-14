В поселке Нефтяников в Пугачеве с жителями определили место установки площадки.

Этот вопрос поднимали и на встречах в прошлом году. Ряд вопросов из намеченных решены.

Сегодня появляются новые предложения. Хорошо, что жители видят внимание к ним. А тогда мнение людей по поводу того, где должна быть установлена площадка разделилось. В таких вопросах не бывает мелочей, поэтому отложили монтажные работы на весну.

Жители согласились, что удобнее будет обновить детскую площадку и расширить зону для занятий спортивными элементами.

Людей также волнует вопрос ремонта дорог в микрорайоне.

Местная власть должна оперативнее готовить документы для постановки всех дорог, которые важны для людей, на баланс муниципалитета. И начинать готовить проект по ремонту, чтобы была возможность привлечь финансирование.