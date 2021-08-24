Президент именно с этими словами ещё раз напомнил об ответственности за наших граждан.

И о решении задач для наших жителей.

Крепкая, благополучная семья должна быть образом будущего России, говорит Президент. Людям нужны доступное жилье, образование, надежные социальные гарантии. И, конечно, здравоохранение. Именно рост качества медицинской помощи будет служить главной оценкой региональных программ модернизации здравоохранения.

Что касается поддержки детей, она необходима от рождения ребенка до окончания им школы. Ключевая роль в решении жизненно важных задач принадлежит Государственной Думе. Поэтому особенно важно, чтобы в парламенте трудились грамотные, ответственные люди, — отметил Владимир Путин.

—Мы вместе — за Россию! Желаю вам успехов. И рассчитываю на дальнейшую совместную работу. Ради благополучия наших граждан. Ради процветания – нашей любимой Родины, — отметил Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».