На пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина было много острых вопросов.

На все он ответил открыто и подробно. Еще раз показав, что владеет полной информацией по всем направлениям. Это касается и внешнеполитических вопросов, и жизни регионов. Вопросов в промышленной сфере, АПК, экономике, здравоохранении.

Даже в условиях пандемии решаются задачи по социальной поддержке граждан, развитию инфраструктуры и созданию благоприятной среды для проживания людей. На примере нашей области это тоже хорошо заметно. Многие из тех проблем, что жители поднимали на встречах, уже решились. И многие будут решены в ближайшие годы на федеральные средства. Как депутат Госдумы, голосовал за бюджет, понимая, что он сформирован исходя из реальных потребностей наших граждан.

Вызвали гордость слова Президента о том, что наша страна будет защищать свою безопасность. И не поддастся давлению, которое продолжается со стороны тех, кто стремится ее развалить.

Такой прямой диалог помогает не только помочь тысячам людей в разных регионах. Но и показывает «болевые точки», по которым необходимо стратегическое решение. В том числе, по принятию законов. И это важнейший приоритет для работы.