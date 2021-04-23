Депутат ГД Николай Панков на сегодняшней встрече с балаковцами обсудил вопросы улучшения жизни горожан.

Местные жители пожаловались ему на освещение, что является довольно серъезной проблемой зимой. На это народный избранник сказал, что нужно делать городскую программу освещения, чтобы город был «светлым и чистым».

— Это престижно, ведь здесь есть столько предприятий, — подчеркнул он.

Кроме того, народный избранник отметил, что необходимо сделать место для активного отдыха, чтобы молодежь могла кататься на скейтбордах, скутерах и велосипедах. Городу нужен современный, благоустроенный парк.

Также горожане пожаловались на бродячих собак. Николай Панков подчеркнул, что это общая проблема. И добавил, что мнения людей в этом вопросе различны — некоторые требуют истребить животных, а другие наоборот, выступают за их содержание. Зоозащитники просят помочь с обустройством приюта в Балаково. Сегодня он планирует обсудить эту тему с активистами.