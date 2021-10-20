Часто бываю в сельских школах, вместе с учителями и родителями обсуждаем решение проблем.

Главная задача – чтобы даже в самых отдаленных селах у детей была возможность получить образование не хуже городского. И потом при желании поступить в лучшие вузы. А для этого важно не только современное оснащение школ. Но, в первую очередь, высококвалифицированные педагоги-предметники.

Сейчас обсуждаются изменения в системе образования нашей области. Они направлены на повышение качества обучения. Считаю, кадровый вопрос здесь должен быть приоритетом. Не должен ветеринарный врач или специалист без образования вести какой-либо предмет. И решать его надо не только на перспективу, а уже сейчас обеспечить всем детям хорошую подготовку по узким дисциплинам.

При этом не надо забывать о другом. Это может быть временным решением — возить школьников на занятия в другой населенный пункт, где есть хороший преподаватель физики или химии. Но специалистами надо обеспечить каждую школу в области. И уж тем более не может идти речи о закрытии учебных учреждений.

С другой стороны, когда в школе всего 10 учеников и полный штат должностей , тоже вопрос. Каждую школу надо сохранить. Не раз говорил: если не будет школы, если уедет молодежь, то скоро не будет и самого села.