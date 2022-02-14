Не все школы, попавшие в программу ремонта на федеральные средства, могут быть отремонтированы.

Проблема заключается в том, что ремонт этих школ «повесили» на глав районных центров. Тем самым ни Минстрой области, ни ГУКС не отвечают за эти объекты. Хотя крайних уже назначили в виде глав районов. А откуда, например, в Романовском или Красноармейском районах найдутся свои строители? Их в областном-то центре наперечет. Да и все они загружены.

Было бы правильно, пока есть время, пока не объявлены торги, Минстрою взять под контроль все строительные объекты. Тем более, речь идет о ремонте школ. А значит, о комфортных и безопасных условиях обучения детей.