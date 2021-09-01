Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о благоустройстве зелёной зоны у памятника в Балаково.

— Территория у памятника борцам революции в Балаково долгое время приходила в упадок. Весной с жителями помогали расчистить ее от мусора и веток. Но было понятно, что нужно серьезное благоустройство. Сейчас этот сквер приводится в порядок. Появилось покрытие из брусчатки, монтируется освещение, опилены старые деревья. Сам памятник тоже нужно обновить. Нельзя забывать события нашей истории, даже самые трагичные. А здесь, в числе других революционеров, покоится и первый военком города — Григорий Чапаев, брат легендарного комдива.

Продолжается благоустройство и других зеленых зон в Балаково: на Аллее Героев, в микрорайоне 8А, у школы №28… Строится новый парк, для которого жители выбрали название «Центральный». Город постепенно преображается, — отметил Николай Панков.