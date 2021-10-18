Нет ничего более постоянного, чем слухи про то, что собираюсь стать губернатором.

Уже наверно лет 20 эти слухи ходят.

Еще раз разочарую «инсайдеров». Никакого основания для подобных слухов нет. Продолжаю работу в округе. Жители снова оказали мне доверие, избрав депутатом Государственной Думы. Много планов, проектов и программ, которые необходимо реализовать. И проблем людей, нуждающихся в решении.

Хотя не удивлюсь, если слухи продолжатся. Говорят, такая «конспирология» для кого-то — дело прибыльное. И спонсоры под нее всегда найдутся.