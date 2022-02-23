Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник особенно значимый для нашей страны. Мирная жизнь, безопасность и стабильность всегда остаются главным для нашего многонационального народа. В истории России были сложные периоды и тяжелые испытания. Они научили нас стойко защищать свои интересы и границы. Но при этом наша страна всегда открыта для мирного сотрудничества.

Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь служению Родине. И низкий поклон нашим ветеранам. Память о вашем боевом и трудовом подвиге всегда будет жить в сердцах людей.

Желаю благополучия, счастья и крепкого здоровья!