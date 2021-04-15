Депутат Государственной Думы Николай Панков обратился в прокуратуру области с просьбой провести проверку подрядной организации, допустившей некачественный ремонт улице Комарова в Балаково. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— На встречах просил жителей Балаково сообщать о случаях, когда приходят в негодность недавно отремонтированные дороги, тротуары или дворы. Один из примеров, о которых они рассказали – улица Комарова. Она капитально отремонтирована всего полтора года назад. Но уже этой весной снег сошел, можно сказать, вместе с асфальтом. Попытки залатать ямы не устраивают жителей. Согласен с ними. Бюджетные средства были выделены на полноценный капитальный ремонт. Значит, дорога должна быть качественной и безопасной, с надежным покрытием, которое прослужит долго. Не должно быть так, чтобы деньги тратились сначала на ремонт, а потом на «заплатки».

Сегодня по этому поводу направил обращение в областную прокуратуру. С просьбой провести проверку недобросовестной работы подрядчика. На улице Комарова необходимо полностью заменить некачественное покрытие в рамках гарантийных обязательств, — подчеркнул Николай Панков.