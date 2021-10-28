Во всех районах области нужны условия для качественного образования детей.

Вячеслав Володин прав — добиться результата можно только при системной работе.

Есть федеральные программы. Депутаты фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ в областной Думе примут такую программу.

Это поможет отремонтировать 100 школ, 100 детсадов и 50 Домов культуры. Но необходимы и местные программы. И в районах необходимо изыскивать средства на эти цели.

Тогда сможем решить больше вопросов.

Подниму этот вопрос на встречах в округе. С жителями, учителями и воспитателями. Начиная с Балаково , Вольска, Хвалынска, Пугачева и Ершова. Это наиболее крупные города, и возможностей у них больше.