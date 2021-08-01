Сегодня, 1 августа, депутат ГД Николай Панков высказался в своем Instagram-аккаунте о Дне железнодорожника.

— Для меня это личный праздник, сам из семьи железнодорожников. Не понаслышке знаю о труде представителей этой профессии. В детстве жили в бараке, неподалёку от железной дороги. Помню, как школьником помогал родителям в расчистке путей от снега.

Приятно смотреть, как сейчас развивается наша Приволжская железная дорога. Высококвалифицированные сотрудники обеспечивают перевозку и безопасность наших граждан. В вагонах — чистота, комфорт. Строятся новые перегоны, появляются новые маршруты. Много чего в планах. Большой шаг вперёд сделан в этой сфере, — написал он.