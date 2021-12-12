Вчера опубликовал пост о подлости, но сколько бы времени ни прошло, рано или поздно все тайное становится известно.

Тг-каналы, афиллированные разным людям, посылают в эти дни сигналы, зачем это делаете и т. д., воспринимается как угроза..

Ещё раз хочу подчеркнуть, не должно быть подлости и предательства, это несовместимо в нашей жизни и с этим необходимо бороться

Если бы подобный проступок совершил я, ваше право дать такую же оценку.

Это базовые моральные ценности, переступать их нельзя. У меня сложилось впечатление после прочтения ваших публикаций, что вы боитесь, что через какое-то время, аналогичная ситуация может коснуться вас.

Поэтому хочу сейчас ещё раз подчеркнуть, не надо совершать таких поступков, чтобы потом всю жизнь не бояться.