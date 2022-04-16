Управляющая компания «Сфера» в посёлке Юбилейный продолжает игнорировать звонки жителей.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«На управляющую компанию в посёлке Юбилейный много жалоб от жителей. По содержанию домов, придомовых территорий. Обращался в прокуратуру и по вопросу отсутствия горячей воды в домах.

Но больше всего возмущает, что люди даже не могут дозвониться до своей УК. Напоминал коммунальщикам, что игнорировать звонки недопустимо. И даже обращался по этому поводу в прокуратуру. Видимо, выводы не сделаны. Сегодняшняя ситуация с отключением света в Юбилейном это показала. По словам жителей, электричества нет в домах на ул. Братьев Никитиных и ул. Исаева. В управляющей компании «Сфера» снова не отвечают на их звонки.

Связался с УК через своих помощников. В Юбилейном произошла сложная авария. Она постепенно ликвидируется, это займёт время. Неужели было трудно разъяснить это людям, чтобы они не волновались?

Надо решать, наверно, главную проблему — у управленцев нет желания заниматься своей прямой работой. Как с этой проблемой справиться, будем обсуждать с жителями», — пишет Николай Панков.