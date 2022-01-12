Российская прокуратура отмечает 300 лет со дня основания.

Не по поводу праздника, а в адрес ее сотрудников хочу сказать пару слов.

На примере нашей области знаю, как они помогают защищать интересы жителей. Не допуская незаконного захвата земель и имущества, отстаивая права обманутых дольщиков, рабочих наших предприятий, детей-сирот. Строго проверяя обоснованность начислений платежей за коммунальные услуги. В том числе, многое делается, благодаря ответственной позиции районных прокуратур.

Лично не раз благодарил прокуратуру области и прокурора Сергея Филипенко. Соблюдая букву закона, они всегда за каждой проблемой видят людей.

Желаю крепкого здоровья и надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество.