Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков прогулялся по набережной в Саратове и поговорил с общественниками о ее благоустройстве.

Николай Панков ознакомился с планами озеленения набережной и ее реконструкции. Как рассказали представители администрации города, сейчас здесь растет около 1,2 тысячи деревьев. В ходе работ по благоустройству набережной планируется опилить 31 дерево, и еще 20 – снести.

Панков подчеркнул важность замены снесенных насаждений новыми.

— Вы 20 уберете, но должны будете посадить 50, — сказал Николай Панков.

Общественники высказали свою точку зрения на проект обновления набережной, на что депутат заметил, что информацию необходимо доносить до всех жителей Саратова.

В конце прогулки члены общественного совета и Николай Панков договорились о встрече во вторник, 6 апреля, чтобы выработать общее мнение.