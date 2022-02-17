-На коллегии областного Минсельхоза говорили о планах развития АПК в регионе. И о достижениях наших аграриев за год. Несмотря на засуху, по намолоту зерна область лидирует в ПФО. Горжусь, что один из лучших результатов – у моих земляков из Пугачевского, Ершовского, Перелюбского, Балаковского районов.

Высокое качество продукции наших сельхозпроизводителей признано на всероссийском уровне. На агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» наши аграрии получили 75 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Губернатор Валерий Радаев поставил ключевую задачу — по увеличению заработной платы в сельском хозяйстве. И за 2 года она возросла с 20,4 тыс. руб. до 31, 4 тыс. руб. Понимаю, что нашим сельхозпредприятиям было непросто этого добиться. Но это крайне важно для людей, работающих в отрасли. И эту работу надо продолжать.

В этом созыве Госдумы работаю в комитете по аграрным вопросам. Свою задачу вижу в том, чтобы помочь реализовать потенциал наших аграриев. А он очень высокий. Но для участия в федеральных проектах и программах надо эффективно решить многие вопросы на местах. По увеличению заработной платы, созданию новых рабочих мест и по софинансированию со стороны сельхозпредприятий. В этом направлении продолжим совместную работу с руководителями хозяйств. Всегда готов откликнуться на любые вопросы наших аграриев, — написал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Николай Панков.