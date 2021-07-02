Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече с перелюбскими аграриями.

— В Перелюбском районе началась уборочная кампания. На полях ООО «Родина» собрали первый урожай. Аграрии радуются качеству зерна. Это их заслуга, они вложили силы и душу в урожай. Всегда говорю, во главе угла стоят те, кто работает на земле. Горжусь, что в нашей области сильные предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность.

Обсудили с коллективом хозяйства вопросы поддержки сельхозотрасли и подготовки молодых кадров. Программа поддержки системы среднего профессионального образования необходима. Чтобы готовить специалистов, которые будут своим трудом развивать районы нашей области. Какой бы не была современной техника, человек труда-главное богатство области, — отметил Панков.