Сегодня, 9 апреля, депутат Государственной думы Николай Панков встретился с журналистами в Саратове. Во время беседы он ответил на вопросы, волнующие жителей Саратовской области.

Николай Панков затронул тему региональных дорог:

— На сегодня в этом направлении проделана большая работа. Благодаря передаче протяженных трасс на федеральный уровень удалось сохранить бюджетные средства и направить их на ремонт районных и поселковых дорог.

Вячеслав Володин смотрел на десятилетия вперед, когда инициировал этот проект. На сегодня все протяженные трассы региона переведены на федеральное финансирование. Вопрос можно было решить и раньше, если бы вовремя была предоставлена проектно-сметная документация. Но это уже вопрос к чиновникам и их работе.

По словам депутата, при поддержке спикера ГД Вячеслава Володина, благодаря передаче протяженных трасс на федеральный уровень, удалось сэкономить 20 миллиардов рублей из средств дорожного фонда. Панков отметил, что теперь эти средства потратят на приведение в порядок сельских дорог, некоторые не ремонтировали на протяжении 30 лет.

Также в беседе с журналистами были затронуты темы: скандал с изданием «Взгляд-инфо», бегство из страны российских селебрити, патриотизм, работа чиновников. Подробнее об этом всём можно прочитать в материалах сайта и газеты «КП-Саратов».