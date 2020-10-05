Жители поселка Иволгино рассказали депутату Госдумы Николаю Панкову о проблемах инфраструктуры и коммунального хозяйства, которые необходимо решать с привлечением профильных городских и региональных структур.

— Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил вопрос о комплексной застройке, чтобы в каждом новом микрорайоне были школы, детсады, поликлиники и дороги. И об ответственности застройщиков за создание инфраструктуры. Иволгино – в числе поселков, где были сданы только жилые дома, а все необходимое для жителей теперь приходится создавать практически с нуля. Спикер поручил обсудить с вами все существующие проблемы, чтобы их систематизировать и решать с ответственными за это структурами. Скажу – мне очень стыдно: спикер Госдумы находит время лично разобраться в проблемах людей, а наши чиновники – нет, – обратился к жителям Николай Панков.

По словам председателя общественного совета поселка Марины Евсюковой, школа – самая острая необходимость. Сегодня школьникам приходится ездить в школу в поселок Юбилейный, но школьный автобус не может перевезти несколько сотен детей. Родители несут дополнительные расходы и тратят время, чтобы довезти детей на занятия. Школа помогла бы решить проблемы с нехваткой спортплощадки и досугового центра – дети смогли бы заниматься при учебном учреждении. Нужен и детский сад – в тот, что имеется, водить детей далеко и неудобно.

— Немало есть и других вопросов, которые нас волнуют. Поселок был построен совсем недавно, но дороги уже пришли в негодность, потому что были сделаны с малым запасом прочности. Нужны отмостки, тротуары, созданием которых застройщик не озаботился. А также устранение различных недоделок, допущенных при строительстве домов, – подчеркнула она.

Жители также рассказали, что для ликвидации регулярных подтоплений подвалов, необходимо подключение домов к новой канализационной насосной станции, но пока дело ограничивается обещаниями со стороны застройщика.

Как отметил Николай Панков, нужно разобраться, целесообразна ли практика, когда управляющие компании назначает застройщик, ведь тогда жителям очень сложно добиться гарантийного ремонта.

По его словам, будут составлены дефектные ведомости по всем домам для обращения в прокуратуру. Депутат обсудит с региональным министерством образования вопрос о строительстве школы в Иволгино. Также Николай Панков призвал «молодогвардейцев» активней помогать жителям в борьбе с незаконными «наливайками».