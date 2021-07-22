Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями возможности развития спортивной инфраструктуры в Пугачеве и в селах района

Встреча состоялась в ФОК «Олимп» — одном из самых популярных спортсооружений в городе. Как подчеркнул депутат, спорт и здоровый образ жизни становится все популярнее у людей всех поколений. И очень важно создавать современные условия для занятий спортом.

Сейчас на территории школы №13 идут работы по строительству ФОК открытого типа. Здесь будут беговые дорожки, футбольное поле, хоккейная коробка, баскетбольные кольца, тренажеры и зона воркаута. Такие же спортивные объекты возводятся в Вольске и в поселке Юбилейном в Саратове.

Продолжаются и работы на городском стадионе на ул. Бубенца. Здесь обустраивается площадка для транспорта и парковки скорой помощи на время соревнований. Также будет сделано освещение и ремонт прилегающей дороги.

— Доступ на спортивные объекты будет открытый и бесплатный и для спортсменов, и для жителей. Но возникает другой вопрос — обслуживание. Чтобы оно было на высоком уровне, нужно выделять дополнительные средства из областного бюджета. Или передавать ФОКи, спорткомплексы и стадионы в наших городах и селах на уровень области, — отметил Панков.

Спортсмены, тренеры и родители юных спортсменов высказали предложения, на основе которых будет разработана программа «Пугачев спортивный». В том числе, по строительству спортсооружений, организации соревнований, расписанию работы площадок. Для разработки программы будет создан общественный совет.

Далеко не у всех семей есть возможность отправить ребенка на соревнования. Если все первенства, чемпионаты и секции будут бесплатными, то это позволит вовлечь в спорт больше детей. Ведь именно с юных лет начинается стремление к здоровому образу жизни, подчеркнул депутат.