Депутат ГД Николай Панков обсудил развитие инфраструктуры в поселке Юбилейный Волжского района Саратова с представителями власти, местными жителями, ресурсоснабжающими организациями, транспортным управлением.

Жители обозначили необходимость транспортной развязки в районе гипермаркета “Лента” и регулировки светофора на повороте в поселок.

Лариса Мищенко из общественного совета посёлка «Совхоз Комбайн» предложила сделать более удобным въезд на рынок в Юбилейном.

Николай Панков подчеркнул, что многие шаги для улучшения жизни людей предусмотрены Генпланом, нужно подготовить проекты и изыскать финансирование. Он призвал чиновников не переносить на будущий год вопросы, не требующих большого финансирования, но очень важных для людей.

Также была поднята проблема транспорта в Иволгино, Комбайне, Цветочном.

— Даже тот транспорт, который есть, останавливается на полдороги, а дальше жителям приходится идти пешком. Вообще нужно транспортные маршруты смотреть в целом по городу. Должен быть понятный принцип распределения. Ведь не все маршруты окупаются, есть те, которые нужны людям, но не выгодны перевозчикам. Все хотят кататься по Московской. Считаю, что конкурсы необходимо проводить таким образом, чтобы перевозчик брал на себя и прибыльные маршруты, и обязательно социальный, чтобы они шли в паре, — подчеркнул Николай Панков.

Он отметил, что по вопросам жителей о проезде в микрорайонах — долгом ожидании транспорта, возможности ездить в центр без пересадок будут составлены дорожные карты.

Николай Панков призвал горожан сообщать о своих проблемах в соцсетях, писать в его аккаунт в соцсети Instagram.