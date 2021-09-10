Сегодня с общественным советом села Воскресенское обсудили восстановление здания бывшего детского дома.

Изначально здесь была школа, где учились жители села. Затем его перестроили. Сейчас трехэтажное здание пустует. Важно вернуть его в пользование жителям. Историческая часть включает просторные классы и холлы, актовый зал, столовую. После появились еще три пристройки, где разместился спортзал, тир и кабинеты. Сначала необходимо провести обследование фундамента, стен и несущих конструкций. Чтобы оценить масштаб необходимых работ. Эксперты дадут заключение и вместе с жителями будем обсуждать что здесь появится.

Люди говорят о том, что неплохо было бы разместить здесь учреждение дополнительного образования. Во время встречи заметил, что рядом начали строить коммерческое заведение. Здесь власть должна встать на сторону жителей и обеспечить необходимый разрыв. Это важно сделать до начала строительных работ. Чтобы потом можно было использовать здание по назначению.

В Воскресенском вместе с жителями говорили и о необходимости ремонта тротуаров. Адреса будут выбирать люди, чтобы пешеходные дорожки были там, где они нужны жителям села. В первую очередь это подходы к объектам социальной сферы. Этот подход доказал свою эффективности при строительстве тротуаров в Балаково, Пугачеве, Вольске, Ершове и Шиханах.