Весной с жителями поселка Зональный обсуждали, что необходимо сделать для благоустройства.

Сегодня прошли по всем объектам, чтобы убедиться в качественном выполнении работ.

На улицах Молодежной и Абрикосовой обустроены тротуары. Отремонтирована проезжая часть на 1-м проезде Бабочкина, улицах Институтской и Приволжской. Это помогает разгрузить это направление от пробок.

В поселке был организован и выездной прием врачей. Поскольку не все жители могли ездить к специалистам в поселок Юбилейный.

Завершается ремонт в здании, куда переедет клуб «Парус», и творческие кружки будут работать в комфортных условиях. Здание много лет было заброшенным. Заменены коммуникации, окна, отремонтирована крыша, практически закончена внутренняя отделка помещений. Как только подключат отопление, клуб отметит новоселье. Если нужно ускорить процесс, буду говорить с главой района. Здание простаивать не должно.

Рядом благоустроен сквер. Это был заброшенный участок земли. Теперь здесь заасфальтировали дорожки, установили лавочки, качели и спортивные тренажёры. Наладили освещение, высадили зелёные насаждения. Детям и родителям будет удобно здесь отдыхать.

Проблемы, о которых говорили жители, постепенно решаются. И надо уже думать о планах работы на будущий год. Может быть, обустроить игровую площадку для детей. Это будем обсуждать с жителями.