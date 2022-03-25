Депутат Госдумы Николай Панков сегодня работает в районах своего округа. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«На встрече в Краснопартизанском районе присутствовали и работники культуры. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Спасибо им за работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Обсудили итоги и планы на будущее. Инициатива по капитальному ремонту школ, детских садов и Домов культуры, которую предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, будет реализована и здесь. В этом году в селе Милорадовка отремонтируют школу и Дом культуры. В селе Толстовка -школу и детский сад. В Петровском также запланирован капремонт детсада.

Жители района активно участвовали в формировании Народной программы. В неё вошел Дом культуры села Корнеевка. В Горном будут благоустроены места отдыха. Об этом просили жители.

Встречи дают возможность ещё раз услышать людей. Жители правы, когда задают вопросы об открытии городской бани, ремонте аварийного жилья. Вместе будем искать решение.

Отмечу, здесь живут люди, которые вкладывают свою душу и силы в развитие района. Сегодня учреждения культуры и образования представили свои работы на выставке района, библиотека подготовила экспозицию о космосе. Договорились, что организуем поездку коллективов на экскурсию в новый Парк покорителей космоса», — отметил Николай Панков.