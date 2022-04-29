Наша область получит субсидии на строительство пристройки к школе №66 в Юбилейном.

Пристройка к школе — это 877 новых ученических мест.

Этого решения жители ждали долго. Юбилейный быстро растёт, сюда приезжает много молодых семей. Прежняя социальная инфраструктура не выдерживает нагрузки. В этом году решён наболевший вопрос с поликлиникой. Завершено строительство нового медучреждения, которое уже скоро будет принимать пациентов.

А в 66-й школе учатся дети из Юбилейного и соседних посёлков. Жители не раз говорили о переполненных школьных автобусах, учебных классах и занятиях в две смены. Строительство школы в Иволгино и пристройки к школе №66 имени Н.И. Вавилова разгрузит переполненные школы в Юбилейном.

Знаю, в Юбилейном сильный общественный совет. Вместе с жителями и родителями школьников будем обсуждать все этапы строительства.