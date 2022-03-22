Депутат Госдумы Николай Панков подал декларацию о доходах и расходах за 2021 год

Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«Заранее подал декларацию о доходах и расходах за прошлый год. Согласно закону — открыто и достоверно. Дал согласие на её публикацию в СМИ. Будет размещена декларация и в других официальных открытых источниках.

Все инсинуации СМИ, а точнее лиц, которым эти издания и телеграм-каналы аффилированы, не что иное как ложь. С целью оказать на меня давление. Но как показывает история, всегда становится известна ПРАВДА. А кем являются эти лица, также всем давно известно», — подчеркнул Николай Панков.