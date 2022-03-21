Домой Рубрики Новости Саратова Николай Панков отправился в Москву на пленарное заседание по мерам защиты граждан РубрикиНовости Саратова Николай Панков отправился в Москву на пленарное заседание по мерам защиты граждан По Новости Саратова - 21.03.2022 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Депутат ГД Николай Панков: -Нахожусь в аэропорту. Несмотря на дождь — погода лётная. Меры безопасности повышенные. Лечу в Москву. Завтра пленарное заседание. На рассмотрении — меры защиты наших граждан. Всем хорошего вечера и завтра хорошего дня! СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Администрация ответила на жалобы саратовцев о разрушающемся здании на Чернышевского Валерий Радаев: Продовольственные товары первой необходимости постоянно поступают в торговые сети Весна пришла в Саратовскую область с мартовской оттепелью ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Администрация ответила на жалобы саратовцев о разрушающемся здании на Чернышевского Новости Саратова - 21.03.2022 0 Администрация Заводского района ответила на жалобы жителей о разрушающемся историческом здании на улице Чернышевского. По словам ведомства, в пятницу проведены работы по ограничению доступа в... Валерий Радаев: Продовольственные товары первой необходимости постоянно поступают в торговые сети 21.03.2022 Весна пришла в Саратовскую область с мартовской оттепелью 21.03.2022 Николай Панков отправился в Москву на пленарное заседание по мерам защиты... 21.03.2022 В саратовском суде подтвердили законность лишения Ландо звания почетного гражданина 21.03.2022