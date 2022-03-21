Депутат ГД Николай Панков:

-Нахожусь в аэропорту. Несмотря на дождь — погода лётная. Меры безопасности повышенные.

Лечу в Москву. Завтра пленарное заседание. На рассмотрении — меры защиты наших граждан.

Всем хорошего вечера и завтра хорошего дня!

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