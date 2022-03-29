Депутат Государственной Думы Николай Панков провел прием граждан в Пугачеве.

Жительница Пугачева Рузалия Нарбикова рассказала о том, что школа N4 нуждается в капитальном ремонте.

— В здании за все время проводился только косметический ремонт. В нашей школе учится около 80 детей, — рассказала она.

— На активе присутствовал представитель поселка, который поднял вопросы благоустройства. По школе тоже будем смотреть. Для начала нужно подготовить проектно-сметную документацию. Дальше будем вместе работать над привлечением финансирования, — сказал Николай Панков.

Жительница села Берёзово рассказала о плохом состоянии дороги.

— Через наше село ходят тонары, которые разбивают асфальтовое покрытие. Проехать очень сложно на легковой машине, — сказала Елизавета Смирнова.

Представитель администрации района ответил, что этот участок запланировали отремонтировать за счёт средств на ремонт внутрипоселковых дорог.

— В этом году впервые выделено финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог. Из расчета 3 тысяч рублей на жителя, — напомнил Николай Панков.

Он подчеркнул, что участки для ремонта дорог в селе должны определить жители.

— С людьми посоветуйтесь, где ремонт необходим, чтобы учесть мнение всех. Ведь кому-то важно, чтобы был подход к школе, к дому культуры, ФАПу, — сказал Панков.

Жители дома N12 микрорайона «Карьер МВД» рассказали о том, что кровля дома протекает, из-за этого началось разрушение стены во втором подъезде.

Дом находится на самоуправлении собственников. Жильцы исправно платят в Фонд капремонта. Однако в программу ремонта ни в прошлом, ни в этом году не вошли, рассказали пришедшие на прием жители.

— В первую очередь, нужно обеспечить безопасность. И оперативно выбрать из разрушающейся стены кирпичи, которые вываливаются, — подчеркнул Панков.

Он также попросил подготовить смету на ремонт кровли.

— Собранных жителями средств в Фонд капремонта может не хватить. Поэтому переход на собственный счёт и перевод на него средств из Фонда может не решить проблему. Нужно проработать все варианты, — сказал Панков.

В ходе приема граждан принято решение в ближайшее время провести собрание собственников, чтобы выработать дальнейшие пути решения проблемы.