Сегодня, 16 ноября, депутат ГД Николай Панков сообщил, что переболел коронавирусом. О выздоровлении он рассказал в своем телеграмм-канале «Пара слов». На самоизоляцию политик ушел 12 ноября.

—Третий тест на коронавирус еще раз подтвердил выздоровление. Спасибо всем, кто беспокоился и поддерживал, и врачам, которые помогли преодолеть болезнь. Отмечу еще и решающую, на мой взгляд, роль своевременной вакцинации. Благодаря ей, болезнь перенес практически бессимптомно.

Можно продолжать работу в привычном режиме. Противопоказаний нет. Сегодня работаю в Государственной Думе, на пленарном заседании. Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о том, что на больничном находятся 4 депутата, а раньше их было 12. То есть, в целом ситуация меняется к лучшему, — написал Панков.