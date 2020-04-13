Депутат Государственной Думы Николай Панков направил 450 тысяч рублей личных средств на строительство современного инфекционного центра в Саратове. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов», предложив всем желающим тоже внести вклад в реализацию этого важного проекта.

— Защитить здоровье граждан – это сегодня важнейшая задача и на федеральном, и на региональном уровне. На этой неделе работаем в Госдуме. Первое, что сделал, оказавшись на рабочем месте в парламенте – написал заявление о том, чтобы перечислить личные средства на строительство инфекционного центра в Саратове. В объеме больше, чем заработная плата – 450 тыс. рублей. Деньги переведены на специально созданный расчетный счет. Для всех, кто не остается равнодушным и тоже желает внести свой вклад, укажу реквизиты.

Получатель: Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в Саратове:

Р/С получателя: 4070 1810 2560 0000 0177

Банк получателя: Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара

БИК Банка получателя: 043601607

К/С Банка получателя: 30101810200000000607

ИНН Фонда: 6450109993

Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство инфекционной больницы в Саратове.

Нашей области очень нужен современный инфекционный центр, который поможет эффективно бороться с опасными заболеваниями. Он нужен каждому из нас, нашим родным, друзьям, знакомым.И каждый из нас может помочь в этом, — написал Панков.