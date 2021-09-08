Сегодня заехал в Клены. Посёлок сложный, большое количество транспорта, соседство с цементным заводом, дворы нуждаются в ремонте. С жителями обсуждали ремонт дворовых территорий и их благоустройство.

Ремонт дворов в Вольске начался с Клёнов. Об этом просили жители. Здесь уже идут работы. Во дворе дома 20 строители уже уложили бордюрный камень и готовят основание под укладку асфальта. Жители отмечают, что и раньше сюда кто-то приезжал с обещаниями. И только сейчас видно результат — идут работы.

За качеством следит общественный совет дома. Здесь должно быть установлено освещение, лавочки и урны. Чтобы было комфортно и безопасно. Место под детскую площадку также определяли жители дома. Она появится в удобном месте вдали от проезжей части.