Перед началом конференции депутат ГД Николай Панков встретился с секретарями местных отделений партии ЕР. Все они избраны на прошедших отчетно-выборных Конференциях «Единой России» в районах Саратовской области.

—Они с ответственностью относятся к обеспечению работы пунктов сбора гуманитарной помощи, оперативно передавая ее жителям ДНР и ЛНР. Обсудили и начало формирования отрядов волонтеров-медиков. Чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни и помочь наладить систему оказания плановой медицинской помощи жителям.

Дальнейшую работу сегодня продолжим в рамках Конференции «Единой России», — написал Панков в своём телеграм-канале.