Сегодня в Доме Культуры Пугачева подвели итоги конкурсов «Космическая слава земли саратовской» и «Народная мастерская», которые инициировал депутат Государственной думы Николай Панков.

Конкурс городских и сельских библиотек «Космическая слава земли саратовской» посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Второй конкурс – «Народная мастерская» — объединил талантливых людей, которые сохраняют традиции народных ремесел и развивают современные техники декоративно-прикладного творчества.

На конкурсы свои работы представили 59 жителей Пугачёвского района.

— У нас трудятся замечательные люди, каждый отдает кусочек своей души и теплоты жителям. Часто встречаюсь с работниками библиотек. Вместе мы решили проводить конкурсы, которые направлены на повышение престижа профессии, — сказал Николай Панков.

Депутат поблагодарил всех участников и вручил благодарственные письма и наборы книг победителям.

— Всегда с удовольствием принимаю участие в конкурсах. К нам в библиотеку пришел читатель, который очень интересуется космосом. Он занимался в аэроклубе, рассказал о своем первом прыжке на аэродроме в Дубках. Мы с ним много общались, и на основании этого сформировалась конкурсная работа о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Эти материалы мы передали в школы, детям важно знать историю своей страны и чтить подвиги земляков. Конкурсы очень нужны, они дают новые силы и идеи для повседневной работы, — сказала победитель конкурса «Космическая слава земли саратовской» в Пугачевском районе, заведующая библиотекой поселка Солянский Ольга Курдяева.