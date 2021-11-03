Продолжаю работу на региональной неделе.

Побывал сегодня в двух поликлиниках: №3 и №20. Это Волжский район Саратова. С врачами в моем округе всегда на связи. Решаем вопросы с оборудованием, транспортом. Требуется и большое количество средств индивидуальной защиты. Отвез сегодня маски, перчатки. Еще раз сказал спасибо за их самоотверженный труд. Сейчас у врачей и всего медперсонала очень тяжелое время. Второй год работают без выходных, на пределе.

Отмечу – «Единая Россия» с начала пандемии ведет волонтерскую работу. А сейчас мобилизовала ее в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Используются все возможности, чтобы помочь врачам и тем, кто лечится на дому или находится на самоизоляции. А также убедить людей в необходимости вакцинации.

Чтобы вакцинировалось больше жителей, уже развернуты мобильные пункты в центре города. По словам врачей, это дает результат. Очередей в поликлиниках нет, люди идут в плановом порядке. Желающих привиться очень много. Для помощи врачам и по их просьбе помогу направить в мобильные пункты больше волонтеров.

Немаловажно, что в этом году в пос. Юбилейный будет достроена новая поликлиника. Там будут все необходимые отделения, оснащенные современной техникой. Это поможет разгрузить поликлинику №20, где сейчас большие очереди, повысит качество медобслуживания.

Люди поднимают еще один важный вопрос – много времени занимают тесты на коронавирус. Эта проблема тоже решается. Медучреждения закупают экспресс-тесты. Плюс для этих целей выделены дополнительные средства из резервного фонда Правительства области. Это поможет снизить нагрузку на лаборатории. И обеспечить тестирование в течение 48 часов.